7 продуктов, от которых мы полнеем

1. Сливочное масло и масла

Большинство людей делают одну ошибку: они считают, что масло может быть постным.

На самом деле и сливочное масло и все виды масел содержат в себе жиров почти 100%. Да, в маслах есть жиры растительного происхождения, но от этого они не перестают быть жирами. Старайтесь исключить из своего рациона все возможные виды масел. Благо, это совсем не сложно.

2. Маргарины и различные майонезы

В маргаринах и разнообразных заменителях сливочного масла жирность составляет порядка 60-75%. В продаже есть и так называемые легкие или сверхлегких масла. Но и их жирность не на много меньше, чем у сливочного масла. Более того, маргарины проходят специальную химическую обработку для долгого хранения, это увеличивает нанесенный организму вред.

Что касается майонеза, то его вообще трудно назвать продуктом питания. Жирность обычного майонеза составляет 70%, но недавно стали появляться новые сорта с 40-45%. Однако и это очень много.

В общем же маргарин и майонез вообще не стоит употреблять в пищу не только для сохранения нормального веса, но и здоровье всего организма. Правда, отказаться от майонеза бывает непросто. Но всегда можно найти замену. К примеру, подсоленную сметану или йогурт; некоторые в овощной салат добавляют горчицу с кефиром в пропорции 1:1.

3. Твердые и плавленые сыры

Твердые сыры, особенно импортные, содержат порядка 45-50% жиров. Чем же их можно заменить? Подсоленным нежирным мягким сыром или брынзой. Имея хороший вкус, они содержат малый процент жиров.

4. Мясо

Процент жирности в обычной и постной свинине превышает 30%. А в жирной говядине около 25-30%. Поскольку организму нужен белок, и окончательно от мяса отказываться нельзя, следует употреблять больше рыбы, особенно морской. Для приготовления супов и мясных закусок лучше использовать постную говядину.

5. Вареные колбасы, копченые свиные колбасы, сосиски и сардельки

Люди часто не считают жирными сардельки, сосиски и некоторые колбасы, потому что жира в них не видно. Но на самом деле жир есть, и его содержание колеблется от 25 до 35%.

К примеру, жирность вареной колбасы около 30%, что довольно много. Вообще же от колбас пользы для организма никакой, только вред. Так что лучше заменить их рыбой.

6. Сладости: шоколад, сливочное мороженое и кремы

Не бойтесь. Их легко можно заменить на маложирные сладости. К примеру, мармелад, пастилу, зефир, варенье. Если в карамели или в зефир жира практически нет, то жирность шоколада и шоколадных конфет приближается к 50%. Сливочное мороженое можно легко заменить на диетическое. Разницы во вкусе практически нет. Так что без этих продуктов обойтись довольно легко.

7. Молочные продукты

Некоторые молочные продукты имеют большую жирность. К примеру, у сметаны она составляет 25-40%. Как правило, таким молочным продуктам всегда можно найти маложирное соответствие, например, йогурты.

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