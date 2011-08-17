Акулы впервые за 50 лет напали на туристов: двое погибших

13:35, 17 августа 2011
Зарубежные новости
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На Сейшелах в результате нападения акулы погиб 30-летний британец, проводивший на острове Праслин свой медовый месяц.

Как передает «Газета.Ru», инцидент произошел на пляже Ансе Лацио, который считается одним из лучших в мире.

Это уже второй случай нападения акулы с летальным исходом за этот месяц – 2 августа на острове погиб 36-летний турист из Франции.

Правительство Сейшел ввело временный запрет на купание в некоторых бухтах и у побережья острова Праслин.

Последний случай гибели туристов на Сейшелах от акул был зафиксирован почти 50 лет назад.

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