Акулы впервые за 50 лет напали на туристов: двое погибших
13:35, 17 августа 2011Зарубежные новости
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На Сейшелах в результате нападения акулы погиб 30-летний британец, проводивший на острове Праслин свой медовый месяц.
Как передает «Газета.Ru», инцидент произошел на пляже Ансе Лацио, который считается одним из лучших в мире.
Это уже второй случай нападения акулы с летальным исходом за этот месяц – 2 августа на острове погиб 36-летний турист из Франции.
Правительство Сейшел ввело временный запрет на купание в некоторых бухтах и у побережья острова Праслин.
Последний случай гибели туристов на Сейшелах от акул был зафиксирован почти 50 лет назад.
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