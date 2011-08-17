Как телевизор сокращает жизнь

Проведенное австралийскими учеными исследование выявило связь между временем, уделяемым просмотру телепрограмм, и продолжительностью жизни. Любители поваляться на диване у "ящика" рискуют умереть раньше более активных представителей вида Homo Sapiens.

Исследователи из Университета Квинсленда утверждают, передает Mashable, что им удалось не просто доказать вред телевидения, но и "посчитать" его. Как следует из опубликованного в British Journal of Sports Medicine доклада, для людей старше 25 лет каждый час, проведенный у телевизора, сокращает жизнь на 22 минуты. В итоге человек, уделяющий "ящику" шесть часов в день, в итоге сокращает свою жизнь на пять лет.

Исследование основывается на весьма обширном массиве изученных данных - расчеты сделаны на основе данных об 11 тысячах участников старше 25 лет. "Смертельными" оказываются, разумеется, не сами телепрограммы, а связанные с продолжительным пребыванием у экранов недостаток физической активности и неправильное питание.

Собственно, и без всяких исследований ясно: человек, ежедневно уделяющий время спорту или хотя бы прогулкам на свежем воздухе имеет шансы прожить заметно дольше того, кто просиживает часами перед "ящиком". В докладе австралийцев ничего не говорится о воздействии на здоровье компьютеров. Но вряд ли они окажутся полезнее телевизоров.

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