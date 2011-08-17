Чем опасны фены и электробритвы

По данным ученых, дамы, ежедневно укладывающие волосы в пышные прически при помощи фенов, а также их кавалеры, использующие электробритвы, сильно рискуют собственным здоровьем.

Все дело в том, что эта безвредная, на первый взгляд, бытовая техника представляет угрозу для здоровья человека.

Как показали эксперименты, действие слабого переменного магнитного поля приводит к повреждению ДНК и последующей гибели клеток. Губительные процессы растягиваются во времени, однако, по мнению специалистов, человеческой жизни может быть достаточно, чтобы в полной мере почувствовать последствия стремления к красоте и ежедневного контакта с фенами и электробритвами.

Как показали результаты исследования, выполненного сотрудниками Университета Вашингтона под руководством Генри ЛЕИ, у крыс, под действием слабого магнитного поля с частотой около 60 Гц, через 24 часа происходило значительное повреждение генетического материала. Через 48 часов эффект был еще более стойким. Также в мозге животных были зарегистрированы процессы апоптоза - программируемой гибели клеток.

Однако, опаснее в контакте человека и электроприборов то, что негативное действие "орудий красоты", возможно, накапливается.

"Конечно, ни один человек не поддается непрерывному действию электромагнитного поля, создающегося фенами или электробритвами, на протяжении нескольких суток, а последствия кратковременных "сеансов облучения" достаточно эффективно устраняются защитными системами организма, - рассказал доктор Генри ЛЕИ. - Однако, не исключено, что эти последствия могут быть необратимыми. И, учитывая тот факт, что люди пользуются электрическими приборами практически ежедневно на протяжении всей своей жизни, можно допустить, что этого вполне достаточно для повреждения головного мозга".