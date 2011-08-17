Как зеркало снимает боль

Ученые утверждают, что зеркало может помочь снять боль у пациентов, страдающих болевым синдромом.

По утверждению специалистов, зеркало принуждает мозг корректировать изображение тела. Комплексный региональный болевой синдром встречается в трети людей с переломами запястья: они страдают от боли в кисти, руке или плече после снятия гипса. Боль бывает такой, что некоторые пациенты просят об ампутации руки.

Во время исследования 8 пациентов, страдавших от этой болезни, сидели перед длинными зеркалами. Они были расположены так, что пациенты видели отражение только здоровой половины тела. В результате того, что больной руки не было видно, у пациентов возникала иллюзия, что у них две здоровых руки. Их просили концентрироваться на изображении и постараться поверить в то, что они видят свой реальный образ.

Ученые считают, что зеркало принуждает мозг возобновить образ тела, и боль стихает. Когда рука неподвижна из-за гипса, происходит несоответствие. Мозг посылает руке сигналы, но не получает ответа и запускает механизм боли. Зеркало принуждает мозг возобновить образ тела, и боль прекращается.

