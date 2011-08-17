Чем полезно красное вино

Исследователи из Великобритании обнаружили в красном вине новые компоненты, имеющие благотворное действие на сердечно-сосудистую систему. По данным ученых, концентрация полезных веществ в вине существенно варьируется в зависимости от технологии производства алкогольного напитка.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature.

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что умеренное употребление красного вина значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По одной из версий, причиной этого является вещество, которое содержится в красном вине, под названием ресвератол. В то же время концентрации ресвератола в вине настолько малы, что для того, чтобы почувствовать его благотворное действие, вино необходимо пить в гигантских количествах.

Группа специалистов Медицинской школы королевы Мэры в Лондоне провела серию экспериментов на культуре клеток эндотелия (внутренней оболочки кровеносных сосудов). В ходе экспериментов выяснилось, что соединение из группы процианидинов, что также содержатся в вине, способно подавлять в клетках эндотелия синтез вредного протеина эндотелина-1, который считается одним из основных факторов сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ведущего исследователя профессора Роджера Кордера, процианидины содержатся в вине в значительно большем количестве, чем ресвератол, поэтому полезность вина в малых дозах, скорее всего, связана именно с ними.

В то же время, концентрация полезных компонентов может быть весьма разной в разных сортах вина. Так, в красном вине, произведенном в юго-западной Франции и Сардинии, содержание процианидинов в два - четыре разы больше, чем в испанских, австралийских и южноамериканских винах. По мнению ученых, причина таких существенных отличий в том, что французские и итальянские виноделы, как правило, придерживаются традиционных технологий производства вина, которые отличаются более длительным процессом брожения, сообщает Lenta.Ru.

