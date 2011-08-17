Не тратьтесь на магазинный квас - лучше сделайте его сами

Когда знойно, так мечтается о глоточке прохладительного напитка. И таким продуктом: утоляющим жажду, диетическим, лечебным, в конечном итоге, дешевым, - является квас, издавна приобретший большую популярность в Украине. Напомним некоторые рецепты его приготовления.

Хлебный квас

1 кг ржаного хлеба нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке до коричневого цвета, измельчить. Воду вскипятить, остудить до 80°С, залить сухари и оставить для настаивания на 1-2 часа. Настой слить, а сухари залить повторно горячей водой (всего воды 7 л), сцедить. Оба настоя соединить, охладить до 25°С, добавить стакан сахара, разведенные в стакане этого же настоя дрожжи (20-30 г). Поставить в теплое место на 8-12 часов. Когда процесс брожения прекратится, квас процедить и хранить в прохладном месте. Использовать для холодного борща (окрошки).

Квас из мяты

0,5 кг подсушенного ржаного хлеба, залить 5 л кипятка, настаивать 3-4 часа, процедить, добавить 2 стакана сахара, 15 г разведенных дрожжей, настой мяту (50 г мяты настоять в 200 мл воды), оставить для брожения на 3-4 часа. Разлить в простерилизованные бутылки, в каждую добавить по 2-3 изюмины, выдержать при комнатной температуре, пока не появятся пузырьки. Бутылки закупорить и вынести на холод. Употреблять через 1-2 дня.

Квас из малины

1 кг малины перетереть деревянной ложкой в эмалированной посуде, залить 4 л воды и довести до кипения. Охладить до 25°С, добавить 2 стакана сахара, 25 г дрожжей, 1 г лимонной кислоты. Дальше - как в предыдущем рецепте.

Квас из смородины

1 кг смородины, 3 л воды, 2 стакана сахара, 10-15 г дрожжей. Готовится, как из малины, но без кислоты.

Квас из земляники

0,5 кг земляники перетереть, залить кипятком (6 л) и оставить на 10-12 часов, отцедить, добавить 2 стакана сахара, 20 г дрожжей, поставить в теплое место на 12 часов. Добавить 2 г лимонной кислоты, процедить, разлить в бутылки, закупорить, выдержать в холодном месте 2-3 дня.

Квас из ежевики

1 кг ягод ежевики перетереть, залить 5 л кипятка, оставить на сутки, отцедить, добавить 1 стакан сахара, 30 г дрожжей, выстоять сутки и можно употреблять.

Квас из рябины

1 кг ягод рябины измельчить, залить водой (4 л) и варить, пока не станут мягкими. Добавить 2 стакана сахара, охладить, добавить разведенные дрожжи (10 г), хорошо перемешать, процедить через марлю, разлить в бутылки, закупорить, выдержать 3 дня в прохладном месте.

Квас из яблок

1-1,5 кг кислых яблок порезать со шкуркой, сварить в 5 л воды, охладить, воду слить, добавить 2-2,5 стаканы сахара, 15 г дрожжей, растертых с сахаром, лимонную или апельсиновую шкурку или полстакана сока рябины, поставить в теплое место, пока не появится пена. Перецедить, перелить в бутылки, добавить по 2-3 изюмины, закупорить. Хранить в прохладном месте, подавать с кусочками льда.