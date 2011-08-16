В Болгарии в ДТП попал автобус с украинскими туристами

В Болгарии вблизи города Варна в ДТП попал автобус с украинскими туристами.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Варне.

По данным Генконсульства, сегодня, 16 августа, в результате столкновения пассажирского автобуса с украинскими туристами и легкового автомобиля погибли двое граждан Болгарии и 11 граждан Украины получили незначительные травмы и были доставлены в областную больницу г. Варна.

По информации болгарских медиков, после предоставления необходимой медицинской помощи пострадавшим, в ближайшее время они будут выписаны из больницы.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Варне и Департаменте консульской службы МИД Украины.