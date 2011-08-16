Как утренние пробежки могут стать вредными для здоровья

Занятия спортом на открытом воздухе в городе могут причинить здоровью больше вреда, чем пользы.

Из-за плохой экологии частые утренние пробежки могут привести к развитию астмы.

Вдыхание выхлопных газов, озона и макрочастиц чадного газа дизельных двигателей грузовиков и автобусов раздражает легкие и наносит значительный вред дыхательной системе организма, а также повышает риск развития астмы, бронхита и эмфиземы.

Летом врачи рекомендуют тренироваться в закрытом помещении, желательно в помещении с кондиционированным воздухом.

Если вы не можете обойтись без пробежки по любимому парку, специалисты американского медицинского Центра Корнелла в Нью-Йорке советуют делать это в утреннее или вечернее время, когда уровень озона снижается. Также медики предлагают ограничить прогулки возле дорог или интенсивного автомобильного движения.

Специалисты предупреждают, что длительное и частое пребывание вблизи автострад может привести к головной боли, головокружению и увеличению температуры тела.