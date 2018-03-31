Жара и грозы - опасная погода: следите за своим давлением и пульсом

Жара, грозы неблагоприятны для нашего здоровья. Люди жалуются на плохое самочувствие – головные боли, усталость, бессонница. Как себе помочь в период нестабильной погоды, на что нужно обратить внимание?

В период нестабильной погоды заостряются все хронические заболевания – гипертония, стенокардия, чаще возникают инфаркты миокарда. Поэтому больным нужно в какой-то степени себя подстраховать. Меньше кушать, больше бывать на свежем воздухе, но не в пик жары. Больные гипертонией должны знать, что давление у них должно быть меньше, чем 140 на 90 рт. ст. И этот показатель уже не идеален, но правильно подобранными препаратами его можно уменьшить или просто поддерживать, чтобы не поднималось. Имеющие тахикардию, должны применять арсенал разных препаратов, чтоб пульс был меньше, чем 80 ударов в минуту.

Больной со стенокардией должен проанализировать свой образ жизни. Если не принимать таблеток и не двигаться, болезнь прогрессирует. Лечат и природные факторы. Сейчас благоприятное время для закалки, для увеличения физической нагрузки, для похудения и для лечения. Природные факторы так же лечат. Сейчас можно больше ходить пешком, работать на воздухе, употреблять витамины. Но здесь также нужно быть внимательным к себе, нельзя долго находиться на солнце в жару, потому что это вредит здоровью.

Колебание атмосферного давления, перепады температур вместе с так называемыми магнитными бурями, без сомнения, влияют на самочувствие людей, особенно метеозависимых, которых, к сожалению, сейчас большинство. Негативное влияние погодных условий всегда можно уменьшить, посоветовавшись с врачом. Здесь нельзя давать какого-то одного рецепта, потому что препараты нужно назначать индивидуально. Одним - успокоительные, другим – анальгетики, аспирин для разжижения крови и тому подобное. Каждый должен знать, в какой ситуации что именно ему поможет. И хорошо помнить, что, кроме медикаментов, нужно правильно организовать свою жизнь. То есть человек должен все время прислушиваться к своему организму, помогать ему в борьбе с болезнью, а не вредить себе.

К сожалению, в Украине недостает образовательных медицинских программ на телевидении, радио, в СМИ. В Англии, например, стоят бигборды, где изображен человек, положивший ладонь на сердце. Следовательно, если зажало в груди, нужно немедленно вызывать скорую помощь. А у нас люди больше доверяют советам соседей, знакомых, экстрасенсов. К сожалению, эти советы на 96 процентов – нерациональные. Поэтому не нужно бояться идти к врачу. Врач даст совет именно вам, именно вашему организму.

Подготовила Вера Онопко.