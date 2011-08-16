Молоко препятствует развитию рака у женщин

Исследования американских ученых показали, что кальций и витамин D, содержащийся в молоке, снижают риск заболевания на рак женщин преклонного возраста на 60%.

Ученые проводили свое исследование 4 года - за это время в рамках эксперимента было обследовано более 1 тыс. женщин возрастом 55-ти лет и больше.

Участники исследования были разделены на три группы. Первая получала пищевые добавки, содержащие кальций и витамин D, вторая - только кальций, а третья - плацебо. В итоге ученые отмечают, что по сравнению с третьей группой, которая была контрольной, риск заболевания на рак для представительниц первой группы снизился на 60%, а для второй - на 47%.

Авторы исследования рекомендуют женщинам ежедневно выпивать 3 стакана молока.

