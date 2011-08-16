5 самых полезных продуктов для женщин

1. Клюква

Особого внимания ягоды клюквы заслуживают благодаря уникальному дезинфицирующему и противовоспалительному действию при лечении инфекций мочеполовой системы и для профилактики их возникновения. Последние исследования подтверждают защитное действие клюквы против респираторных инфекций и опухолей. Ягоды можно употреблять целыми на завтрак вместе с хлопьями или пить клюквенный сок - по стакану ежедневно.

2. Грецкий орех

Грецкие орехи обогащены необходимыми для организма омега-3 жирными кислотами, которые эффективно снижают уровень холестерина в крови и имеют противовоспалительное действие. Орехи показаны для лечения и профилактики депрессии, уменьшают риск болезней Альцгеймера и Паркинсона. Лучше всего грецкие орехи используют как ингредиент салатов.

3. Бобы

Казалось бы, простое и неприхотливое блюдо. Однако бобовые незаменимы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстого кишечника. Бобы - источник магния, калия, фолиевой кислоты и пищевых волокон. Употреблять бобы или фасоль можно в вареном, тушеном, консервированном и сыром виде, как отдельное блюдо, так и как составляющую салатов, супов и т.п.

4. Рыба

Научные исследования показали, что употребление хотя бы дважды в неделю морепродуктов, насыщенных омега-3 жирными кислотами, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако женщинам детородного возраста и матерям, кормящим грудью, не рекомендуется увлекаться богатыми на ртуть видами рыбы: тунцом, скумбрией, мясом акулы, рыбы-меч.

5. Томаты

В помидорах много антиоксидантов. Именно последние препятствуют возникновению целого ряда болезней, в частности, рака молочной железы. К тому же, этот овощ снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови, предотвращает дегенерацию зрительного нерва.

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