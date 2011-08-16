Искусственную кожу будут изготавливать из паутины

Ханна Вендт, инженер отделения пластической и реконструктивной хирургии в Медицинской школе Ганновера в Германии, вместе с ее коллегами, недавно опубликовала исследование, в котором предполагает, что паутина может иметь ключевое значение при создании искусственной кожи для пострадавших от ожогов и других пациентов требующих пересадки кожи.

Вендт говорит в других опубликованных материалах, что коллаген, который используется для создания искусственной кожи, недостаточно сильный материал, но она вместе со своей командой создала материал в 5 раз прочнее - паучий шелк.

"Шелк паука имеет удивительные механические особенности, каких даже не может изобрести человек", - комментируется в исследовании.

Вендт и ее коллеги выяснили, что клетки человеческой кожи, могут расти на сетчастой структуре паутины, если они достаточно смогут впитывать питательные вещества, тепло и воздух.

"После двух недель культивирования фибробласты, кератиноциты были добавлены для создания двухслойных модели кожи, которая эквивалентна соединению из дермы и эпидермиса", - сообщается в исследовании.

"Я думаю, в долгосрочной перспективе, для широкого клинического применения, синтетические волокна шелка паука, которые обеспечивают такие же механические свойства кожи будут необходимы в применении", - комментирует Ханна Вендт.

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