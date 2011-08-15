Pfizer расплачивается за смертельные испытания

Фармацевтическая компания Pfizer начала выплачивать денежные компенсации семьям детей, умерших в ходе проводившихся ею исследований экспериментального препарата Trovan от менингита.

Испытания проводились в 1996 году в городе Кано на севере Нигерии. Во время эпидемии менингита группе из 200 детей давали Trovan, чтобы сравнить его эффективность с общепринятыми методами лечения, передает BBC.

Впоследствии одиннадцать из принимавших препарат детей умерли, десятки остались инвалидами. На протяжении 15 лет в Pfizer утверждали, что причиной этих несчастий стала болезнь, а не лекарство.

Однако в 2009 году после длительных и дорогостоящих судебных процессов компания, наконец, заключила с правительством Нигерии соглашение о выплатах компенсаций. Понадобилось еще два года на проведение тестов ДНК, чтобы точно установить, кто имеет право на выплаты.

Сумма первых выплат составила 175 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей) и была перечислена семьям четырех из 11 скончавшихся детей. Остальные семьи смогут получить компенсации в течение года.

meddaily.ru