Китайским пациентам не подходят европейские препараты

Ученые из Гонконга пытаются найти гены, делающие жителей Южного Китая особо восприимчивыми к болезням сердца и предрасположенными к повышенным уровням холестерина, сообщает Reuters. По словам ученых, выделение дефектных генов позволит понять, подходят ли распространенные препараты, изначально созданные для европейцев.

Профессор Цзы Хун-Фат вместе со своими коллегами с факультета медицины Университета Гонконга подчеркивает: практика показывает, что лекарства не работают столь же эффективно для пациентов в Китае. Так, согласно статистике, статины помогают сократить развитие атеросклероза от 20 до 30% пациентов из Южного Китая.

Атеросклероз приводит к тому, что стенки артерий становятся толще и провоцируется скопление холестериновых бляшек. Статины разжижают кровь и снижают степень образования тромбов, грозящих сердечным приступом или инсультом.

Исследователи включили в свою работу более 33000 человек в Гонконге и провинции Гуандун. У них в последние 5-8 лет проверялись уровни холестерина. Используя генетический анализ, специалисты обещают выявить проблемные гены у людей с высокими уровнями холестерина.

Ученые планируют протестировать распространенные статины вроде симвастатина, аторвастатина и розувастатина на клетках печени и жировых клетках, чтобы посмотреть, как данные средства будут работать на людях с разными генетическими вариациями.

meddaily.ru