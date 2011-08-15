Что грозит любителям сосисок и ветчины

Всего два кусочка бекона в день могут повысить риск развития диабета более чем на 50%, заявляют специалисты из Гарварда. Также повысить риск способна одна сосиска, маленький бургер или несколько кусочков салями, пишет The Daily Mail.

Исследование показало: если ежедневно съедать всего 100 граммов красного мяса (половина обычного стэйка), то вероятность развития диабета 2 типа повышается на 19%. А вот обработанное мясо вроде ветчины оказывает еще более негативный эффект (51%). Тогда тело любителей колбасы и бекона перестает вырабатывать достаточное количество гормона инсулина, контролирующего уровень сахара в крови.

Ученые проанализировали медкарты и данные о питании более 440000 человек. Они выяснили, что снизить риск реально, если добавить в рацион орехи, обезжиренный сыр и темный рис. Исследователи напоминают: симптомами диабета 2 типа являются сильная жажда, необходимость часто ходить в туалет и постоянная усталость. Диабет грозит слепотой, почечной недостаточностью, сердечными приступами и инсультами.

meddaily.ru