В Греции произошло землетрясение
11:54, 15 августа 2011Зарубежные новости
0
Магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на воскресенье на юге Греции.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).
По данным американских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 30 километрах от города Каламата на полуострове Пелопоннес, в 172 километрах юго-восточнее Афин.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter