В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на воскресенье на юге Греции.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

По данным американских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 30 километрах от города Каламата на полуострове Пелопоннес, в 172 километрах юго-восточнее Афин.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.