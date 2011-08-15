Медитация - мощнее морфия

Исследование помогло американским ученым сделать сенсационное заявление о том, что медитация эффективнее борется с болью по сравнению с лекарственными препаратами и даже морфием.

Они провели эксперимент с участием 15 добровольцев, которые заранее прошли экспресс-тренинг по управлению дыханием и фокусировке внимания.

Чтобы вызвать у людей физическую боль ученым пришлось прикрепить к их ногам специальный прибор, который нагревал кожу до 3 градусов. С помощью магнитно-резонансной томографии специалисты наблюдали за реакцией мозга участников.

Одного часа и 20 минут для медитации было достаточно, чтобы активность, ответственная за осознание локализации и интенсивности болевых ощущений, в участке головного мозга снизилась на 40%, а неудобство на 57%. В то же время морфий оказался способен только на 25% выполнить поставленную задачу.

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