Почему арбузы нельзя покупать возле дороги

Нельзя покупать арбузы и дыни, которые лежат навалом на земле. Под товаром должен быть деревянный поддон. Плоды с надрезами к продаже не допускаются. Киоск должен быть чистым, территория вокруг него должна быть убрана. Продавец должен быть одет в чистую санитарную одежду, которая включает специальный головной убор. На фирме должен быть фирменный нагрудный знак организации с ее адресом и названием.

Опаснее всего покупать бахчевые с развалов у автодорог, так как за пару часов арзбузы или дыни впитывают огромное количество тяжелых металлов, которые содержатся в автомобильных выхлопах. Кроме того, бахчевые могут быть полны нитратов, которые вызывают тяжелые отравления.