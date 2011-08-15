Мужчина в семейной ссоре зарезал 6 человек, из них трое детей

30-летний мужчина в семейной ссоре зарезал шесть человек, включая детей

На острове Джерси неизвестный зарезал шесть человек, из которых двое дети, сообщает Би-би-си.

Полиция, по подозрению у преступлении задержала 30-летнего мужчину, которому также оказана хирургическая помощь. Он находится в госпитале под охраной полиции.

Очевидцы сообщают, что, судя по всему, причиной убийств была семейная ссора.

Остров Джерси находится в проливе Ла-Манш, это самый крупный из Нормандских островов. Джерси находится под юрисдикцией Британской короны, однако не является частью Великобритании.