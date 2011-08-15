Мужчина в семейной ссоре зарезал 6 человек, из них трое детей
10:22, 15 августа 2011Зарубежные новости
0
Трагедия в проливе Ла-Манш
30-летний мужчина в семейной ссоре зарезал шесть человек, включая детей
На острове Джерси неизвестный зарезал шесть человек, из которых двое дети, сообщает Би-би-си.
Полиция, по подозрению у преступлении задержала 30-летнего мужчину, которому также оказана хирургическая помощь. Он находится в госпитале под охраной полиции.
Очевидцы сообщают, что, судя по всему, причиной убийств была семейная ссора.
Остров Джерси находится в проливе Ла-Манш, это самый крупный из Нормандских островов. Джерси находится под юрисдикцией Британской короны, однако не является частью Великобритании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter