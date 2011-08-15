Чем опасно чувство огорчения?

Постоянное чувство огорчения может стать причиной развития соматических заболеваний. С таким заявлением выступил доктор Карстен Вросх из Университета Коркондия.

На протяжении 15 лет доктор Вросх собирал данные о том, как разные негативные эмоции, например, жалость к себе, печаль, сожаление, могут влиять на физическое состояние человека.

Полученные при поддержке Канадского «Института исследований в области здравоохранения и социальных и гуманитарных наук» доктором Вросхем данные указывают на то, что все эти психические реакции могут привести к развитию достаточно серьезных соматических патологий. В первую очередь под угрозой оказывается обмен веществ, иммунная система и регуляция работы внутренних органов со стороны ЦНС.

Конечно, в виду имеются не единичные случаи огорчения или жалости к себе, а эмоции, которые преследуют человека постоянно.

Одной из самых вредных для здоровья эмоций человека Вросх считает именно огорчение, приводящую к развитию гнева и враждебности по отношению к окружающему миру.

Причиной же огорчения Вросх называет неудовлетворенность человека жизнью. Неудовлетворенность нередко проистекает от того, что человек либо ставит перед собой невыполнимые задачи, либо те задачи, достижение которых ему, в сущности, не интересно.

Еще одна причина огорчения – это неумение прощать.

Таким образом, Вросх и его коллега Джесси Рено считают, что избавиться от огорчения можно разными психологическими тренингами, которые научат человека прощать и распознавать правильные для него цели.

Стоит отметить, что с доктором Вросхом согласны не все ученые. Так еще в 2003 году Майкл Линден, главный врач психиатрической клиники при Университета Берлина, высказал предположение, что огорчение – это психическое заболевание. По мнению Майкла Линдена, если человек часто испытывает чувство горечи, то он болен посттравматическим расстройством озлобленности (PTED) и нуждается не в психологических тренингах, а в полноценной психиатрической медицинской помощи.

zhaleika.ru