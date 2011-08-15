Что на самом деле в магазинном молоке?

Казалось, наш народ никогда и ни за что не утратит сакрального отношения к молоку. Войны и революции, перестройки и перестрелки следовали своим историческим чередом, а образ коровы-кормилицы и теплый запах свежего молока всегда оставался неизменным.

Но случилось невозможное, и под обломками здравого смысла на фоне вульгарного материализма были погребены все светлые, дорогие нашему народу образы. Молоко «ушло» на производство. Из него стали «добывать» белки, жиры и углеводы, смешивать их в разных пропорциях. А результат по-прежнему назывался «натуральным молоком». Или кисломолочным продуктом из «цельного молока». Его зачем-то обогащают кальцием или синтетическими витаминами.

И вроде все честно и справедливо т.к. к молочному цеху, в самом деле, регулярно подъезжает машина – «молоковозка». А дальше… Ну, какое это имеет значение, что дальше – на то оно и производство, чтобы из исходного сырья что-то производить!

Но время – великая вещь! – рано или поздно все расставит на свои места. Это коллективное сознание можно задавить рекламными трюками, заставить поверить, что молоко, доставленное к цеху, «просто» расфасовали и в охлажденном виде доставили горожанам. Но ведь коллективное подсознание обмануть невозможно, и мы по-прежнему делим молоко на «настоящее» и «магазинное».

Так что же это получается, то молоко и молочные продукты, что в магазинах, ненастоящие? Судите сами.

Молоко – это, прежде всего, биологическая жидкость. Пусть она не содержит клеток, как, например, кровь или лимфа. Но логическая взаимосвязь между ее биохимическими компонентами не становится менее значимой. Питательные вещества, ферменты, витамины и микроэлементы находятся каждый на своем месте.

Именно цельность, нетронутость этой структуры, обеспечивает безупречное усвоение организмом. К примеру, жировые молекулы, которые живут «семьями», окружают себя кольцом ферментов. Они называются мембранными. Попадая в организм, они выполняют ту функцию, которую им предписала выполнять природа – стимулирование биохимических реакций по перевариванию компонентов молока.

При механической обработке молока – сепарации, гомогенизации и т.д., когда дробится жировая «семья», ферменты остаются не у дел. И это опасно, т.к., всасываясь в кровь, они начинают переваривать не продукты питания, а, например, стенки сосудов. А это атеросклероз, эндартерииты, инсульты (которые, кстати, резко помолодели).

Нарушается цикл обмена нуклеиновых кислот, что ведет к накоплению в организме мочевой кислоты, а это подагра в гарантированном исполнении. И даже такую внешнюю неприятность как целлюлит мы больше не рассматриваем изолированно от нарушений жирового обмена.

Американские клиницисты еще с 70-х годов прошлого века выступают резко против употребления гомогенизированного (с измельченными жировыми капсулами) молока.

Да, но на упаковке кисломолочного продукта значится, что он изготовлен из цельного молока?! – будете недоумевать вы. Совершенно верно. Помните ту машину-«молоковозку», что регулярно подъезжает к воротам цеха? Вот из этого цельного молока все и получается.

Если на этикетке значится жирность 2.5%, причем не минимум, а точный показатель ниже 3,2%, значит, молоко побывало в сепараторе. Ну, какая, скажите, корова дает молоко ниже 3,2% жирности! Она либо смертельно больна, либо кормит пять пар близнецов. Однако не сомневайтесь, что на входе в производство жирность была выше, и «лишний» жир убрали из молока отнюдь в заботе о вашем здоровье, а для получения дополнительной прибыли.

А раз была сепарация, и структура молока уже нарушена, то за ней последовала и гомогенизация (о серьезный вред которой мы вскользь упомянули), и нормализация (добавление недостающих ингредиентов), а потом добавление стабилизаторов, чтобы кисломолочный продукт не казался слишком жидким. И даже термостатный метод, при котором ком у той же ряженки становится более эстетичным, никоим образом не оправдывает те акты вандализма, которые уже были произведены над молоком.

Получается, что на этикетке – вранье? – опять будете недоумевать вы. Нет, это просто маленькие хитрости большого молока. И закон в нашей стране не запрещает ничего из того, что мы видим на прилавках.

По материалам Сегодня