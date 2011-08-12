Недовольство окружающими приведет на больничную койку

Если постоянно говорить окружающим, что вас от них тошнит, то в итоге можно заболеть, выяснили ученые из Университета Конкордия в Монреале. Постоянная обида или недовольство грозит реальными физическими проблемами, начиная от сбоев в работе отдельных органов, заканчивая нарушением иммунитета, отмечает The Vancouver Sun.

"Негативные эмоции способны влиять на нашу биологическую составляющую. К примеру, начинается выработка кортизола в больших объемах. А это, в свою очередь, может воздействовать на иммунную систему и привести к развитию системного воспаления", - комментирует адъюнкт-профессор психологии Карстен Врош.

Люди, привыкшие находить причины своих бед в окружающих, обычно не уделяют себе должного внимания. Правда, ученые делают обнадеживающее заявление: с годами человек начинает лучше регулировать свои реакции. Это позволяет ему адекватнее принимать решение относительно того, что стоит вложения сил, а от чего лучше отказаться, пока чувство горечи не захлестнуло.

По словам Врош, с точки зрения здоровья, психического благополучия и благосостояния, если достичь цели нельзя, продуктивнее всего будет отказаться от нее вовсе, дабы не провоцировать возникновение негативных эмоций.

meddaily.ru