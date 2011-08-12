Какие специи защитят сердце

Традиционные индийские специи вроде куркумы и корицы при добавлении в жирную пищу способны снизить степень оксидативного стресса и уменьшить риск развития хронических болезней, показало исследование, появившееся на страницах журнала Nutrition.

Обычно жирная пища приводит к повышению уровня триглицеридов в крови, констатирует Шейла Вест, сотрудница Университета Пенсильвании, проводившая изыскание. Если это происходит слишком часто, или показатели повышаются слишком сильно, то растет и вероятность развития болезней сердца. Специи же уменьшают концентрацию триглицеридов примерно на 30%, пишет The Times of India.

Ученая вместе с коллегами приготовила блюда для шести человек в возрасте 30-65 лет. Все добровольцы страдали от излишнего веса, но в остальном были здоровы. Исследователи добавили две чайные ложки специй – розмарина, орегана, корицы, куркумы, черного перца, гвоздики, чеснока, паприки - в каждую порцию (участникам эксперимента предложили курицу карри, итальянскую лепешку с травами и печенье с корицей). Также были приготовлены контрольные блюда, идентичные первым, но не содержащие специй.

В течение трех часов каждые 30 минут у добровольцев бралась на анализ кровь. Когда люди съедали блюда со специями, имеющими антиоксидантные свойства, активность антиоксидантов в крови повышалась на 13%, а инсулиновый ответ падал примерно на 20%.

meddaily.ru