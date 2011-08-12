Японию опять начало трясти
09:38, 12 августа 2011Зарубежные новости
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Угроза цунами не объявлялась
Сильное землетрясение произошло рано утром в пятницу на северо-востоке Японии.
Как передает радио «Свобода», по данным местных СМИ, в результате толчков магнитудой 6 пострадал один человек в префектуре Фукусима, о разрушениях, в том числе на аварийной АЭС "Фукусима-Дайичи" не сообщается.
Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщалось, в результате мощного землетрясения и цунами в Японии 11 марта погибли около 15 тыс. 700 человек, еще свыше четырех с половиной тысяч числятся пропавшими без вести. На поврежденной атомной электростанции до сих пор продолжается утечка радиации.
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