Как сохранить зрение, работая за компьютером

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без ПК. Но кроме прогресса, принесли нам компьютеры и новые проблемы. Ведь, несмотря на постоянное улучшение качества мониторов, нагрузка на глаза не уменьшается.

Окулисты подтверждают увеличение количества пациентов, ухудшение зрения которых напрямую связано с работой на компьютере. Некоторое время считалось, что вредное излучение экрана вызывает неприятное ощущение в глазах. Но последние исследования показали, что причина дискомфорта – перенапряжение в глазах. Первые признаки перенапряжения (компьютерного зрительного синдрома) – сухость, воспаление, слезливость, повышенная чувствительность к свету, утомляемость, жжение и резь в глазах. Иногда такое состояние сопровождается общей утомляемостью, болью в области спины и шеи.

Сам компьютерный зрительный синдром не считается болезнью, но если вовремя не принять меры, он может привести к снижению остроты зрения. Для того, чтобы сохранить зрение, необходимо уменьшить нагрузку на глаза, выбрать хороший монитор и правильно организовать рабочее место. Периоды нагрузки на глаза должны чередоваться с периодами отдыха в соотношении 3:1. Таким образом, каждые 45 минут необходимо устраивать перерывы на 15 минут, во время которых смотреть вдаль или часто переводить взгляд с одного предмета на другой. «Даль» для здоровых глаз начинается с 3 метров.

Тем, кто на работе постоянно сидит, рекомендуется время от времени вставать и ходить взад-вперед. Необходимо чаще бывать на свежем воздухе и правильно питаться. Еда должна иметь достаточное количество витаминов А и D. Препараты, которые применяются при компьютерном зрительном синдроме, можно разделить на две группы:

– Те, которые расслабляют мышцы глаз.

– Витамины и биологически активные вещества растительного происхождения, без которых невозможна работа зрительного аппарата.