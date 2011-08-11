"Заболели" волосы? Срочно за лечение

Так уж случается, что часто волосы становятся неким индикатором нашего здоровья и состояния организма в целом, они могут «заболеть» и под неблагоприятным влиянием внешней среды и т.д. Если же это произошло именно с вами, то срочно займитесь их лечением. Вашему вниманию предлагаются несложные методы борьбы с теми или иными недугами, которые могут коснуться ваших волос.

Если они потеряли блеск и стали тусклыми, то вернуть все в первоначальное состояние можно при помощи такого средства: смешайте в равном количестве измельченные травы подорожника, ромашки и душицы, после этого одну столовую ложку травяного сбора залейте одним стаканом кипятка, настаивайте в течение десяти минут. Затем опустите в настой ломоть черного хлеба до его размягчения.

Полученную хлебно-травяную кашицу вотрите в кожу головы и распределите по всей длине волос, накройте полиэтиленом и повяжите голову полотенцем.

Держите такую маску в течение часа, затем ополосните теплой водой, не используя шампуня, пусть волосы высохнут на воздухе. Достаточно пользоваться такой маской раз в неделю, и вы забудете о своей проблеме.

От секущихся кончиков волос можно избавиться при помощи горячих ножниц, если же их нет в наличии – не беда, замените их масляными масками, которые следует делать после каждого мытья головы.

Для этого вам потребуется приготовить лечебное масло: смешайте по одной столовой ложке свежих измельченных трав ромашки аптечной, зверобоя, крапивы и березовых листьев, залейте смесь половиной стакана растительного масла, уложите все в стеклянную банку, плотно накройте и отправьте на хранение в темное место на неделю. После чего целебное масло следует процедить и использовать для втирания в вымытые и высушенные кончики волос, смывать его не следует.

Волосы выпадают? Возьмемся за их укрепление. Смешайте по одной столовой ложке цветков ромашки, липы и листьев крапивы, залейте все одним стаканом кипятка, настаивайте в течение получаса и процедите.

После этого, в полученный настой добавьте по две-три капли витаминов А, В1, В12, Е, которые выпускаются в масляной форме и кусочек ржаного хлеба.

Через пятнадцать минут все ингредиенты перемешайте между собой, нанесите на кожу головы и на волосы.

Сверху наденьте полиэтиленовый пакет, сверху повяжите полотенцем.

Через час-полтора хорошо промойте волосы чистой водой, шампунь использовать можно, но не обязательно, так как хлеб справиться с излишками жира, а травяной настой – с грязью и пылью.