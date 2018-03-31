Холодная вода - "королева" здоровья

Закаливание организма - это формирование и усовершенствование функциональных систем, направленных на повышение иммунитета организма, что в окончательном итоге приводит к снижению "простудных" заболеваний. Причем закалка детей дает двойной позитивный результат - снижение их заболеваемости и повышения полезной занятости родителей на производстве, которое имеет не только социальное, но и существенное экономическое значение. Можно без преувеличения сказать, что научно обоснованы методы закаливания неисчерпаемыми источниками увеличения здоровья детей разного возраста. С древних времен использовались и сейчас остаются основными и наиболее действенными средствами закалки естественные силы природы: солнце, воздух и вода. Закалка сама часто рассматривается как процесс приспособления организма к изменчивым условиям погоды и климата. Но говоря о закалке как средстве физического воспитания, имеется в виду не только приспособление организма, который попадает под воздействие неблагоприятных условий. Закалку нужно рассматривать как сознательное применение в определенной системе мероприятий, которые повышают сопротивляемость организма, что воспитывает способность быстро и без вреда для здоровья применяться к разным условиям внешней среды. Закалку стоит начинать с самого раннего детства и продолжать на протяжении всей жизни видоизменяя формы и методы ее применения в зависимости от возраста. Оздоровительное значение воздушных, солнечных ванн, водяных процедур несомненно.

Существует два правила закалки. Их два - ежедневность и постепенность.

Под закалкой понимают повышение стойкости организма к влиянию колебаний температуры воздуха и воды, влажности воздуха, атмосферного давления, солнечного излучения и других физических факторов окружающей среды. В физиологичном отношении закаливание рассматривают как адаптацию, которая достигается многократными тренировками, влиянием того или иного закаливального фактора или комплексом факторов.

Закалка повышает адаптационные возможности организма не только к погодным, но и к другим неблагоприятным (физико-химическим, биологическим, психологическим) факторам, снижает чувствительность к респираторным и другим заразным заболеваниям, повышает работоспособность, способствует формированию позитивных психофизиологических реакций.

Во время проведения закаливальных процедур следует учитывать такие принципы: постепенность (постепенное увеличение интенсивности и длительности влияния закаливального фактора), систематичность (проводить процедуры регулярно по определенной системе), комплексность (целеустремленное сочетание влияния нескольких факторов, например, воздуха и воды), индивидуальный режим (характер, интенсивность и режим закалки должны учитывать индивидуальные особенности человека: возраст, пол, состояние здоровья и тому подобное.

Холодная вода не зря называется "королевой здоровья". Закаливальное действие ее на организм самое сильное.

Начинают водные процедуры постепенно после утренней зарядки. Температура воды должна быть 28-30 градусов. Каждые следующие два-три дня делай ее более холодной на один градус, пока не доведешь до 12 градусов, а то и ниже - в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Температура в помещении, где закаляешься, не должна превышать 17-20 градусов.

Обтирания делают губкой или мокрым полотенцем, начиная с рук, плеч, шеи, туловища. После этого быстро вытираются насухо и надевают белье.

Еще сильнее действует обливание холодной водой. Потому температура воды сначала должна быть не ниже 30 градусов. Ее, также постепенно снижая, доводят до 20-15 градусов и ниже.

Холодную воду используют и как средство против лишнего веса. В ней можно "сжигать" избытки жиров благодаря высокой теплопроводимости воды. Известно, например, что за 15 минут купания в двадцатиградусной воде дополнительно выделяется 100 килокалорий. Но прибегать к этому сильнодействующему средству, чтобы похудеть, можно лишь тогда, когда посоветуешься с врачом.

Известный немецкий гигиенист Ерих Дойзер считает, что обычный душ лучше заканчивать 10-15-секундным пребыванием под абсолютно холодной струей.

При контрастном душе, по его мнению, должна быть такая очередность: 2 минуты - горячая вода (не тепла, а горячая), 5-10 секунд - холодная (горячий кран закручивается совсем). Опять 2 минуты горячей воды и т.д. Всего от 4 до 6 циклов. Заканчивать обязательно холодной водой.

Таким образом, после двух-трех лет подготовки более-менее молодые (детям и подросткам "моржевание" категорически противопоказанно!) и к тому же абсолютно здоровые люди могут подумать и о наивысшей форме закалки - круглогодичном плавании. На первом году, начав весной или летом с купания в воде температурой 18-20 градусов, они продолжают это благое дело до октября-ноября, на втором году - до декабря, а на третий или четвертый год уже можно плавать среди льдин. Да и то не больше 40-60 секунд. Даже очень опытные "моржи" не плавают более чем полторы-две минуты.

Воздушные ванны благотворно действуют на человека. Благодаря им человек становится более уравновешенным, спокойным. Незаметно исчезает повышенная возбудимость, улучшается сон, появляются бодрость и жизнерадостное настроение. Положительно влияют воздушные ванны на сердечно-сосудистую систему - способствуют нормализации артериального давления и лучшей работе сердца.

Следовательно, в процессе закалки воздухом происходит повышение работоспособности всех систем, которые обеспечивают терморегуляцию. Относительно сосудистой системы это значит, что чем быстрее сосуды после охлаждения (сужение) вернутся к своему нормальному состоянию, тем лучше наш организм приспосабливается к холоду.

Российский физиолог А.А.Ухтомский писал: "Показателем работоспособности ткани является ее лабильность, то есть скорость, с которым ткань, отреагировав, способная вернуться к исходному состоянию. В результате закалки воздухом значительно повышается подвижность и эффективность сосудистых реакций у человека".

Воздух не только поставщик кислорода. Ветер - его потоки влияют на естественные процессы и явления. От ветра - ураганы и бури, волнение на морских пространствах, эрозия почвы, всякого рода разрушения .

Другое дело - воздушные потоки умеренной силы. Именно они из всех естественных факторов рассматриваются как наиболее нежные, безопасные, всем доступные процедуры.

Именно воздух, по мнению ученых, наиболее универсальное средство закалки. Из воздушных ванн медики рекомендуют начинать систематическую закалку организма. Это простое, но вместе с тем исключительно полезное начало - не откладывайте в длинный ящик.

Влияние воздушных потоков на человеческий организм разносторонне. Это влияние и температуры воздуха, и его влажности, и скорости движения, и наличия аэрозолей - всякого рода твердых и жидких веществ, которые находятся в состоянии мелкого раздробления. Основной фактор, который влияет на человека, - температура воздуха. Воздушная ванна может быть общей, если влиянию воздуха поддается вся поверхность тела, или частичной, когда обнажается только его часть (туловище, шея, руки, ноги).

Влияние воздушных потоков, которое закаляет, связано в первую очередь с разницей температур между ними и поверхностью кожи. Слой воздуха, который находится между телом и одеждой, обычно имеет постоянную температуру (около 27-28 °С). Разница между температурой кожи одетого человека и окружающим воздухом, как правило, небольшая. Потому-то отдача тепла организмом почти незаметна. Но как только тело человека освобождается от одежды, процесс отдачи тепла становится интенсивнее. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем большему охлаждению мы поддаемся.

Влияние холодного воздуха на большую поверхность тела вызывает в организме определенную реакцию. В первый момент в результате большой отдачи тепла возникает ощущение холода, потом кровеносные сосуды кожи расширяются, приплыл крови к коже увеличивается и ощущение холода сменяется чувствам приятной теплоты. Вредные вещества в отдельных случаях, обусловленных недостаточным проветриванием окружающей атмосферы, могут накапливаться в приземных слоях воздуха, образовать ядовитый смог, который нередко вызывает массовые отравления.

Особенную опасность представляют радиоактивные загрязнения, которые могут носить глобальный характер.

Воздушные ванны и полуванны (обнажение по пояс) проводят 1-2 раза в день. Больные при этом могут или сидеть лежать. Длительность ванны и степень охлаждения дозируют. Различают холодные воздушные ванны (температура воздуха от 0 к +8°С), умеренно холодные (от +9 к +16 °С), прохладные (от +17 к +20 °С), индифферентные (от +21 к +22 °С) и теплые (сверх +22 °С).

Метод аэротерапии рекомендуется при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем, применяется у больных с заболеваниями легких (в период выздоровления), а также широко используется в качестве средство закалки здоровых людей.

Корифей российской медицины Т. А. Захарян говорил, что по силе влияния на организм свежий воздух превосходит все лекарственные и лечебные средства. Действительно, только из воздуха мы получаем кислород, без которого не могут обходиться легкие, сердце, кровь, все органы, ткани человека. Особенно полезный, поистине целебный морской воздух - с повышенной ионизацией, насыщенный солями, озоном.

Самая простая и не вызывающая негативных эмоций процедура - воздушные ванны, которые способствуют закалке организма. Они особенно полезны тем, кто склонен к простудам. Многообразные формы закалки в соединении с двигательной терапией, активностью, мускульной нагрузкой создают основу крепкого здоровья, делают человека более стойким к физическим и нервно-психическим перегрузкам, к влиянию неблагоприятных условий.

Воздушные ванны - это дозированое влияние воздухом на тело человека, полностью или частично обнаженного. Систематический и правильный прием таких ванн тонизирует нервную систему, повышает невосприимчивость организма к заболеваниям. В лечебной практике на курортах, особенно детских, воздушные ванны нашли широкое применение. Однако к ним нужно подходить осторожно, учитывая индивидуальные особенности организма, и строго выполнять назначение (советы) врача.

Воздушные ванны улучшают обмен веществ, функцию органов кровообращения и почек, влияют на работу органов пищеварения, а также на нервно-психическую сферу больного. Улучшаются настроение, сон, аппетит, появляется бодрость, снижается повышенная возбудимость, исчезают головные боли. Проводятся ванны под тентами, на верандах климатопавильйонов, защищенных от прямых солнечных лучей, в тени деревьев.

Во время приема воздушных ванн на организм оказывают влияние рассеянные ультрафиолетовые лучи. Потому эти процедуры нередко назначаются как подготовительные перед морскими купаниями, морскими, солнечными, песчаными ваннами и др. Причем учитывается температура и влажность воздуха, скорость ветра.

Не рекомендуется принимать ванны при температуре ниже 15° С, относительной влажности свыше 80 % и ветре, скорость которого больше 3 м/с. В летние дни лучшее время между 8-11 и 17-19 ч. Длительность приема первых ванн 10-15 мин, постепенно ее доводят до 1-2 ч, а в отдельных случаях и больше, в зависимости от погодных условий и индивидуальных особенностей больного.

В настоящее время воздушные ванны широко используются с лечебной и профилактической целью на протяжении всего года. В холодные месяцы параллельно с ними успешно применяются круглосуточное пребывание на верандах, в специальных павильонах, а также сон на берегу моря.

Солнечная радиация - энергия излучения Солнца - является основным источником энергии атмосферных процессов; она измеряется количеством тепла и выражается в мегаджоулях на 1 кв.м. Лучевая энергия Солнца достигает земной поверхности, проникая через слои атмосферы, которая частично поглощает, отбивает и рассеивает солнечную радиацию.

Тепловой поток солнечного излучения, который достигает Земли, очень большой. Он более чем в 5000 раз превышает суммарное использование всех видов топливно-энергетических ресурсов в мире.

Среди преимуществ солнечной энергии - ее вечность и исключительная экологическая чистота. Солнечная энергия поступает на всю поверхность Земли, лишь полярные районы планеты страдают от ее недостатка. То есть, практически на всем земном шаре лишь тучи и ночь мешают пользоваться ею постоянно.

Люди с незапамятных времен знали, что солнечный свет - и целитель, и надежный союзник в борьбе с болезнями. Широко использовали лучи солнца как укрепляющее средство в Древней Элладе. Наибольшие спортивные соревнования древности - Олимпийские игры - проводились, как правило, в самые жгучие летние месяцы. Ровно в полдень, когда нестерпимо жгло солнце, выходили на старт загоревшие атлеты. Они выступали обнаженными и не имели права покрывать для защиты от обжигающих лучей солнца голову.

Еще большее распространение закалка солнцем получила в Древнем Риме. Как показали раскопки римских городов, буквально всюду: на крышах домов, в банях, в гладиаторских школах - устраивались солярии - места для приема солнечных ванн. В Римской империи создавались специальные климатические станции, которые предназначались для сонцелечения. Сюда направлялись больные для приема необходимых целебных процедур.

Действие волшебных ультрафиолетовых лучей на организм неодинаково. Одни из них имеют витаминообразующее действие - способствуют образованию в коже витамина D, недостаток которого вызывает нарушение фосфорно-кальциевого обмена в организме, приводит к заболеванию детей рахитом. Другие имеют так называемое эритемное и пигментное действие, то есть вызывают на коже образование эритемы (покраснение) и пигмента, который обусловливает загар.

Солнечный луч обладает поистине удивитнльной целебной силой. Его лучи, в первую очередь ультрафиолетовые, действуют на нервно-рецепторный аппарат кожи и вызывают в организме сложные химические превращения. Под воздействием облучения повышается тонус центральной нервной системы, улучшается обмен веществ и состав крови, активизируется деятельность желез внутренней секреции.

Принимать солнечные ванны наилучше утром, когда воздух особенно чист и еще не слишком жгуч, а также ближе к вечеру, когда солнце клонится к закату. Лучшее время для загара: в средней полосе - 9-13 и 16-18 часов; на юге - 8-11 и 17-19 часов. Первые солнечные ванны нужно принимать при температуре воздуха не ниже 18°. Длительность их не должна превышать 5 минут (дальше добавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа). Во время приема воздушных и солнечных ванн нельзя спать! Голова должна быть прикрытая чем-то, например панамой, а глаза темными очками.

Чувствительность к ультрафиолетовым лучам тем выше, чем меньший возраст ребенка. Потому солнечные ванны детям до одного года противопоказанны. Крайне осторожно они назначаются детям от 1 до 3 годов. В осенне-зимний и весенний периоды прямые солнечные лучи не вызывают перегрева, потому попадание их на открытое лицо ребенка не только допустимо, но и необходимо. Летом рекомендуют проводить световоздушные ванны при температуре воздуха 22 градуса и выше для грудных детей и при 20 градусах для детей 1-3 годов, лучше в безветренную погоду. Поведение ребенка в момент проведения ванны должно быть активным. После солнечных ванн, а не до них, детям назначают водяные процедуры, причем обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура воздуха высока, потому что при влажной коже происходит переохлаждение детского организма.

Закалка солнцем проводится на открытом воздухе во время работы, занятий спортом. Систематическая закалка способствует переносимости высокой температуры воздуха, совершенствует терморегуляцию организма в условиях перегрева, в частности, при тяжелой физической работе. В то же время повышается и сопротивляемость организма к переохлаждению.

Воздушно-солнечные ванны наилучше принимать на берегу реки или другого водоема, среди зеленых насаждений. Места приема солнечных ванн должны быть достаточно открытыми для солнца и естественного движения воздуха.

Лучшее время для приема солнечных ванн - утренние часы, когда воздух чист и менее нагрет. При приеме ванн необходимо ложиться ногами к солнцу, голову защищать от солнечных лучей. Не рекомендуется загорать натощак, непосредственно перед едой и сразу после нее. Солнечные ванны можно принимать через 30-40 мин после завтрака, а заканчивать не менее чем через час до следующего приема еды.

В зависимости от времени года, погоды закалку начинают с сеансов длительностью 5-10 мин. в день. Постепенно их увеличивают на 5-10 мин ежедневно и доводят до 2-3 часов. После каждого часа облучения необходимо делать перерыв на 10-15 мин и отдыхать в тени.

Во время приема солнечных ванн запрещается спать, нельзя доводить себя до обильного потения. После солнечной ванны стоит принять душ или искупаться.

При систематических занятиях спортом на открытом воздухе необходимость в специальном приеме солнечных ванн существенно уменьшается, потому что спортсмены получают достаточную дозу солнечной радиации во время занятий.

Значение закаляющего действия солнца своеобразно. Солнце является сильно действующим средством закалки. Солнечные лучи имеют на организм общее укрепляющее действие, повышают обмен веществ в организме, лучше становится самочувствие, сон, кожа лучше регулируется теплообмен. Но солнце может иметь и негативное действие. Потому нужно к этой процедуре подходить очень осторожно. Для младших детей особенно полезные солнечные ванны, но важен при этом индивидуальный подход. Проводить солнечные ванны нужно в движении, но игры проводить спокойного характера. Солнечные ванны увеличиваются постепенно. Ультрафиолетовые лучи активно влияют на иммунологическую резистентность организма, повышая активность гипоталамо-гипофизарно- надпочечной системы. Однако нужно помнить, что чувствительность к ультрафиолетовым лучам тем выше, чем меньше возраст ребенка. Потому солнечные ванны детям до одного года противопоказанны. Крайне осторожно они назначаются детям от 1 до 3 годов, и только в более старшем возрасте их проводят достаточно широко, но после предыдущего недельного курса ежедневных световоздушных ванн.

Абсолютным противопоказанием до проведения солнечных ванн является температура воздуха 30 градусов. После солнечных ванн, а не до них, детям назначают водяные процедуры, причем обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура воздуха высока, потому что при влажной коже происходит переохлаждение детского организма.

Искусственное ультрафиолетовое излучение, что еще несколько лет назад широко применяли не только на севере, но и в средней полосе в первую очередь с целью профилактики рахита, в данное время много авторов или не рекомендуют вообще назначать детям раннего возраста, или использовать крайне осторожно, учитывая его возможное канцерогенное действие.

Подготовила Вера Онопко.