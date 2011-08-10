Как определить пол ребенка без ультразвука

Теперь беременные женщины смогут узнать пол ребенка, не прибегая к ультразвуку. Его заменит обычный тест крови, сообщает Reuters. Данный тест может быть особенно полезен для выявления рисков, связанных с развитием гемофилии.

Подобные недуги преимущественно поражают мальчиков, а если врачи будут знать, что у женщины родится девочка, удастся избежать неприятных диагностических процедур (забора образца околоплодной жидкости или плаценты).

Несмотря на явные преимущества метода, у него появились и противники В частности, они полагают, что столь простой процедурой станут пользоваться для проведения селективных абортов по половому признаку.

Сам тест построен на выявлении небольших частей мужской половой хромосомы в крови матери. Если эти части найдены, значит, родится мальчик. В ряде клиник технология уже внедрена под названием "бесклеточная ДНК плода".

Что касается точности теста, то этим вопросом занялась доктор Диана Бианчи из Университета Тафтса. Она проанализировала 57 ранее проведенных изысканий, объектом исследования которых были более 6500 беременностей. Оказалось, тест давал точность в идентифицировании мальчика в 98,8%, а девочки – в 94,8%. Притом тест можно проводить, когда ультразвук еще не сработает.

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