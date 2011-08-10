Жизнь в детдоме разрушает ДНК

У ребенка, которым пренебрегают, до 5-ти лет происходит процесс разрушения хромосом, что сказывается на его здоровье в будущем.

У детей, лишенных родительской опеки, изменения здоровья происходят на хромосомном уровне. Ребенок, до 5-ти лет проживший в детском доме, даже попав в семью, страдает от болезней чаще, чем его сверстники, потому что в первые годы жизни теломеры хромосом у него стали короче.

Теломеры принимают участие в защите ДНК от повреждения и преждевременного старения организма. Во взрослом возрасте короткие теломеры связаны с развитием сердечно-сосудистыхи других заболеваний.

Исследования проведены психиатрами Университета Брауна среди румынских детей – воспитанников детских домов и приемных семей. Пока неясно, какие факторы влияют на длину теломер, но известно, что в раннем возрасте мозг испытывает множество изменений. Ранние нарушения эпигенетических моделей влияют на всю дальнейшую жизнь.

nastroenie.com.ua