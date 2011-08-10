В Европе выявили мышей, что имеют сопротивляемость к сильнейшим ядам

Некоторые виды обитающих в Европе мышей приобрели сопротивляемость к сильнейшим химическим препаратам для борьбы с грызунами, скрещиваясь с представителями другого вида мышей из Алжира.

Как передает Би-Би-Си, такое межпородное скрещивание обычно приводит к стерильному потомству, однако ученые обнаружили, что некоторые мыши женского пола, появившиеся в результате скрещивания, впоследствии размножались успешно, передавая потомству генетическую защиту от яда.

Исследователи опасаются, что эта редкая форма эволюции может впоследствии привести к появлению совершенно нового вида грызунов, способных противостоять любым ядовитым веществам.