В Англии уличные беспорядки охватили еще один город

Уличные беспорядки в ночь на среду, 10 августа, произошли в еще одном британском городе - Глостере. В специальном блоге, организованном на сайте BBC News, очевидцы сообщают о сильном пожаре возникшем в Глостере, а также о многочисленных случаях нападения на магазины.

Массовые беспорядки в Англии продолжаются уже четвертые сутки, напоминает Лента.ру. В ночь на 10 августа столкновения с полицией и ограбления магазинов произошли в Манчестере, расположенном рядом с ним городе Солфорд, а также в Вулверхэмптоне, Уэст-Бромидже и Бирмингеме в графстве Уэст-Мидлендс. По данным SkyNews, беспорядки, участие в которых принимали около 200 человек, в ночь на среду произошли и в одном из районов Ливерпуля.

В Манчестере и Солфорде в ночь на 10 августа полиция задержала около 80 участников беспорядков, правоохранительные органы графства Уэст-Мидлендс сообщили о 47 задержанных.

На улицы Лондона в ночь на 10 августа были выведены около 16 тысяч сотрудников полиции. По данным утро среды, о беспорядках в столице Великобритании информации не поступало.

Беспорядки, продолжающиеся в британских городах уже четвертую ночь, начались 6 августа в районе Тоттенхэм в Лондоне. В беспорядки переросла акция протеста, участники которой требовали проведения расследования гибели Марка Даггана, застреленного полицейскими. В последующие две ночи волна беспорядков охватила и несколько других районов британской столицы, а также города Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем и Бристоль.