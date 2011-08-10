Лечебные сорняки

От дачников часто можно услышать шутку, что, мол, сорняки вырастут на огороде в любую погоду. Но ведь сорняки только на первый взгляд вредные и бесполезные растения. Летом можно благодаря этим вездесущим травам неплохо поддержать организм и поправить здоровье.

Лечим ноги сорняками

Чтобы подлечить ноги, соберите на участке цветки и листья одуванчика, траву спорыша, подорожника, лебеды и крапивы. Не измельчая, весь «букет» залейте в тазу или ведре кипятком.

Погрузив ноги в целебный настой, сначала «потопайте» по траве, потом разомните ее пальцами, а после этого разотрите распаренной зеленью ноги от стоп до колен и выше. Через 20 минут вытрите их полотенцем, надеваю носки и ложитесь в постель. Повторяйте процедуры через день, пока не почувствуете улучшение состояния.

Для здоровья суставов

Для суставов рук возьмите траву ромашки, мокрицы, ботву моркови и свеклы. Заваривайте аналогичным образом в тазу и парьте каждую руку семь минут по отдельности, растирая кисть и локтевой сустав. Обсушите полотенцем, наденьте теплую кофту с длинными рукавами и сплю в ней. Повторяйте через день.

Чистотел и мята

Такими зелеными запарками вместо мочалки хорошо растирать все тело, добавив еще траву чистотела и мяты. Сразу почувствуете легкость и свежесть.

Для волос сделайте «заварку» из спорыша, череды, ботвы моркови, луковой шелухи и листьев вишни. Промыв волосы шампунем, растирайте их распаренными травами, а затем ополасните настоем.

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