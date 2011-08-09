ВОЗ предупреждает о возвращении проказы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность в связи с ростом числа новых случаев лепры (проказы) в беднейших районах Индии, передает AFP. По данным главы регионального представительства ВОЗ Наты Менабде (Nata Menabde), число новых случаев обезображивающего заболевания превышает установленные ВОЗ нормативы в 209 из 640 округов Индии.

Менабде напомнила, что задача ликвидации лепры как угрозы общественному здоровью была достигнута Индией еще в 2005 году. Критерием ликвидации является снижение числа новых случаев инфекции ниже 1 на 10 тысяч населения.

Однако спустя шесть лет после официального признания ликвидации лепры ситуация с этой инфекцией резко ухудшилась – в первую очередь, в беднейших районах страны. В настоящее время, как подчеркнула Менабде, на Индию приходится большинство регистрируемых в мире новых случаев этого заболевания – более 120 тысяч в год.

Десять процентов вновь выявленных случаев лепры приходятся на детей. "Все это свидетельствует о том, что успехи в борьбе с лепрой могут быть утрачены, и что Индия может потерять статус страны, элиминировавшей это заболевание", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Лепра – это инфекция, вызываемая микобактерией лепры (Mycobacterium leprae), относящейся к тому же роду, что и возбудитель туберкулеза. После заражения и длительного инкубационного периода у больных появляются и медленно прогрессируют поражения периферических нервов, кожи и слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Постепенно заболевание приводит к необратимой деформации этих органов и тканей и инвалидности. В лечении лепры используются противобактериальные препараты, средняя продолжительность курса лечения – около года.

medportal.ru