Когда дело касается плохого поведения вашего чада, спасовать может даже самый стойкий родитель. Что делать, например, когда дитя заходится в истерическом плаче? Эксперты говорят, что утешать ребенка в таких случаях - типичная ошибка "новичков". Ведь захлебываясь слезами, ребенок хочет, чтобы родители поняли: он устал и ему нужно внимание.

Хотя ребенок и является самым близким существом для родителей, большинство из них не умеют читать сигналы, которые подает их отпрыск. Доктор наук Мишель Борба, автор книги "Большая книга воспитательных находок", говорит, что у детей есть определенные поведенческие шаблоны. Ребенок поступает одинаково и когда хочет есть, и когда он устал, и когда ему все надоело. Взрослые должны принять это к сведению и внести в воспитательный процесс определенные коррективы.

Семь ошибок, которые совершает каждая мама. Игнорирование детских сигналов является глобальной ошибкой, но все можно исправить, если знать, почему ребенок поступает определенным образом в определенных ситуациях. Эксперты по вопросам воспитания детей составили список самых распространенных ошибок и дали советы относительно того, как их избежать.

1. Постоянное отрицание.

"Не бей сестру!", "Не тяни собаку за хвост!" - список всевозможных "не" можно продолжать до бесконечности. "Родители так часто говорят "нет", что ребенок становится глух к этому слову - и оно теряет свою силу". - объясняет Борба. Линда Сонна, автор книги "Все о малыше", добавляет: "Мы часто говорим детям о том, что они не должны делать, но не даем им понять, как нужно себя вести".

"Нет" стоит оставить для по-настоящему опасных ситуаций - например, когда ребенок тянется к розетке или ножу. В остальных случаях ему нужно объяснять, почему стоит делать так, а не эдак. Например, вместо "Не стой в ванной!" надо сказать: "В ванной лучше сесть, потому что она скользкая и ты можешь упасть, если будешь стоять". Когда ребенок ведет себя хорошо, не забывайте похвалить его, чтобы закрепить успех.

2. Завышенные ожидания.

От этого греха тяжело избавиться, но какой родитель не хочет, чтобы его чадо было самым-самым? В том числе и в дисциплине. Поэтому, когда в театре посреди действия ребенок вруг начинает вопить, мы готовы убить его. "Родители полагают, что дети знают больше, чем кажется, - говорит Сонна. - Но малыши не знакомы с социальными нормами и не обладают готовыми установками относительно правил поведения в общественных местах".

Если ваше чадо ведет себя недопустимо, вспомните о том, что ребенок делает это не нарочно, а только по незнанию. Обратите его внимание на то, как будет поступить лучше. Например: "Когда во время спектакля мне нужно что-то сказать папе, я наклоняюсь к нему и шепчу на ухо. В театре нужно вести себя тихо, чтобы не мешать остальным". Чтобы научить малыша правильно вести себя на людях, требуется время и неоднократное повторение пройденного, и вы должны быть готовыми к тому, что придется постоянно напоминать ребенку о том, как нужно себя вести, а не о том, как не нужно.

3. Плохой личный пример.

Уронив что-то, мы вскрикиваем. Дорожного хама, бессовестного подрезавшего нас на повороте, мы обзываем по матушке. Так почему точно такое же поведерие ребенка вызывает у нас гнев? "Если вы любите повысить голос, неудивительно, что и ребенок будет крикливым, - отмечает Девра Реннер, соавтор книги "Мамина вина". - Трудно быть идеальным круглосуточно, но вы должны извиняться каждый раз, когда ведете себя неподобающе. Эмоции сложно контролировать даже взрослым, но слово "прости" показывает, что мы несем ответственность за наши действия".

После "прости" нужно объяснить, почему вы так разозлились. Например, если ребенок долго собирается, не стоит орать на него "Заткнись и живо одевайся!". Если же нервы сдали, то извинитесь перед малышом и объясните, что важно уметь собираться вовремя, чтобы не опоздать, к примеру, в школу.

4. Вмешательство в детские дела.

Если дети бегают по квартире и не реагируют на просьбы успокоиться, сложно сохранять спокойствие. Родители считают своим долгом вмешаться каждый раз, когда, по их мнению, что-то идет не так. Здесь нужно знать, что дети иногда делают то, что вас раздражает, потому что они заняты изучением новых предметов или же потому, что хотят привлечь к себе внимание. Поэтому лучше будет оставить ребенка на некоторое время в покое и понаблюдать за ним. Через несколько минут малыш переключится на другое занятие, а вы сможете избежать ругани.

5. Пустословие.

"Выключи телевизор! Я серьезно!", - к таким призывам, если за ними не следует никаких действий, дети очень быстро привыкают и перестают на них реагировать. Поэтому вам потребуется продумать, что вы будете делать после того, как ваши увещевания не принесут результата. Чтобы научить детей соблюдать правила, объясните им, чем может быть чревато непослушание. Не сделал уроки - никакого телевизора. И потрудитесь сами его выключить и спрятать пульт до тех пор, пока отпрыск не принесет вам на проверку тетрадь с домашним заданием.

6. Неэффективное использование "тайм-аута".

Под тайм-аутом детские психологи подразумевают время, которое необходимо ребенку, чтобы успокоиться. Это не наказание, а предоставление малышу возможности прийти в себя и перевести дух. Одни дети нормально реагируют на предложение побыть одному какое-то время, другие воспринимают это как отказ общаться с ними и снова впадают в истерику. Линда Сонна считает, что подобный метод не учит детей правильному поведению и предлагает заменить "тайм-аут" на "тайм-ин" - обнять отпрыска и посидеть с ним вместе какое-то время, а когда он успокоится, объяснить, в чем он был неправ.

7. "Уравнивание" детей.

Под "уравниванием" подразумевается убежденность родителей в том, что то, что сработало в отношении одного ребенка, сработает и в отношении другого. А характеры-то у всех разные - если одному хватит словесного внушения, у другого придется на время конфисковать его игровую приставку. Поэтому строгость с одним ребенком и мягкость с другим - это не лицемерие, а подстраивание под нужды и темпераменты детей.

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