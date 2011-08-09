Соленое повышает настроение - ученые

Группа ученых из Университета Цинциннати провела исследование, результаты которого показали, что от стресса человека могут избавить картофель фри и чипсы. Высокий уровень соли, содержащийся в этих продуктах, оказывает положительное влияние на человеческий организм.

Таким образом, ученые полностью опровергли мнение специалистов, считающих, что чипсы и соленые орешки приносят здоровью человека исключительно вред. Исследователи считают, что повышение уровня соли в организме человека способствует увеличению в крови гормона окситоцина и понижает уровень гормонов, которые вызывают стресс.

Главой исследовательской группы был профессор Эрик Краузе. Ученые ставили свои эксперименты на крысах. Оказалось, что у тех грызунов, кровь которых содержала более высокий уровень соли, отмечалось снижение активности участков мозга, отвечающих за стресс.

Значит, употребляя продукты, содержащие высокий уровень соли, в организме человека должен повышаться уровень гормона окситоцина, который уже давно известен своей способностью поднимать человеку настроение.

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