Жидкости для полоскания рта портят зубы

Множество людей сегодня пользуются средствами для полоскания рта, стараясь уделять больше внимания здоровью зубов. Но они не знают о том, что именно эти жидкости порой и становятся причиной появления неприятного запаха изо рта, а также других проблем и дефектов.

Медики объясняют это тем, что большинство этих средств содержит алкоголь (в некоторых случаях его концентрация составляет до 26%). Его добавляют потому, что он является отличным переносчиком ингредиентов (ментола, эвкалипта, тимола и т.д.), которые проникают в десны и помогают уничтожать микробы.

Но сам по себе алкоголь вызывает сухость во рту, и это его свойство приводит к возникновению неприятного запаха изо рта. Это подтверждает и профессор Университета Ньюкасла Робин Сеймур, специалист по восстановительной стоматологии.

Кроме того, использование жидкостей для полоскания увеличивает риск орального рака, поскольку алкоголь дает возможность канцерогенным факторам (например, никотину) лучше проникать в полость рта.

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