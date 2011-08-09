Растения повышающие иммунитет

• Из растительных продуктов, повышающих иммунитет, первое место, безусловно, занимает чеснок. Его нужно съедать ежедневно по 2-3 дольки.

• Прекрасно повышает иммунитет манжетка обыкновенная. Ее можно использовать в салатах и квашениях. Дневная норма — 6-8 листьев. Курс — 2-3 недели с повторением несколько раз в год.

• Стимулируют иммунитет цветки календулы, листья подорожника, плоды шиповника, трава чистотела. 1 ч.л. сырья залить 1 ст. кипятка, настоять час, пить по 1/3 ст. три раза в день.

• В качестве оздоравливающего организм средства полезно пить свежий сок из цветков или травы яснотки (крапива глухая) — по 1 ст.л. четыре раза в день.

• 15 г ягод лимонника китайского залить 30 мл кипятка, выдержать на малом огне 15 минут. Настоять 1 -2 часа, процедить, добавить мед по вкусу. Пить по 1 ст.л. 2-3 раза в день до 18 часов (в противном случае может нарушиться сон). Еще полезны следующие рецепты чая из трав – для оздоровления организма.

• Для повышения иммунитета и устойчивости организма к простудным заболеваниям в 1 ст. кипяченой воды влить 1-2 ч.л. яблочного уксуса, 1 -2 ч.л. меда, 20-30 капель настойки одного из адаптогенов (женьшень, элеутерококк, заманиха, аралия и др.). Два месяца пить ежедневно утром натощак. И, кроме того, два раза в неделю (например, в среду и пятницу) добавлять в стакан каплю йода или раствора Люголя. По окончании курса сделать перерыв на месяц и прием напитка можно повторить.

• Иммуностимулирующую настойку при доброкачественных опухолях готовят из травы чистотела. Листья, цветки и стебли чистотела собирают в начале мая, когда растение находится в стадии бутонизации.

1 ст.л. сухого измельченного сырья залить 1 ст, водки. Настоять в теплом месте две недели, процедить. Пить натощак на 1 ст. прохладной воды по схеме, первый день — капля, второй — 2 капли, третий — 3 капли и так до 15 капель. На данном этапе происходит привыкание организма к препарату.

Если на 4-7-й капле почувствуете недомогание, похожее на слабость при гриппе, то это будет означать, что ваша иммунная система ослаблена. В таком случае следует принимать препарат 2-3 дня, не увеличивая количество капель. Когда самочувствие нормализуется, продолжить увеличение капель до 15. Принимать месяц.

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