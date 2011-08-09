Когда мобилка максимально опасна

Все должны знать когда мобильник особенно вреден и как снизить уровень излучения достигает отметки "максимум".

Специалисты предупреждают, нельзя, не дождавшись соединения, прислонять телефон к уху.

Запомните: именно в (момент набора номера и установления соединения (когда ваш мобильный телефон связывается с базовыми станциями) излучение достигает максимального уровня.

Поэтому, нажав кнопку «вызов», дождитесь, когда на экране появится слово «разговор». И только после этого поднесите трубку к уху. Когда соединение между двумя абонентами уже установлено, мощность излучения снижается в несколько раз.

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