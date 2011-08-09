Кефир поможет похудеть

Кефир – уникальный напиток. Обладая всеми полезными свойствами жирных молока, сметаны, простокваши и творога, он является исключительно диетическим продуктом и помогает сбрасывать лишние килограммы. Объясняется это несколькими причинами. Во-первых, кисломолочный напиток содержит живые бактерии, которые стимулируют развитие собственной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Другими словами, он помогает избежать обычные при похудении проблемы со стулом. Во-вторых, кефир обладает иммуностимулирующими свойствами, а это значит, что организму переносить такую диету не слишком сложно. В-третьих, белоснежный напиток очень хорошо усваивается людьми любого пола и возраста. И, в-четвертых, кефир – это еще и мочегонное средство, которое помогает лишней жидкости найти выход наружу и способствует предотвращению отеков.

Чем заесть бактерии? Существует несколько вариантов кефирных диет. Одни предписывают употребление в течение трех суток только кисломолочного напитка, другие разрешают заедать его сладкими фруктами и овощами, третьи советуют выпивать всего один стакан кефира на ночь, а весь день питаться полноценно. Подходящий вариант выбирай сама, поскольку он зависит от того, какого эффекта ты стремишься достигнуть. Скажем, для быстрого похудения перед отпуском подойдет трехдневная разгрузка на кефире, а для поддержания формы – кефирный день в неделю.

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