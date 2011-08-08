В Иране задержана рекордная партия наркотиков

Власти Ирана во время спецоперации, проведенной в ночь на воскресенье, захватили около девяти тонн наркотиков - это самая крупная партия, когда-либо конфискованная иранскими силовиками.

Как передает агентство FARS со ссылкой на заместителя главы МВД страны Али Абдоллахи, операция проходила в провинции Керман на юго-востоке страны. Наркотики были обнаружены в контейнере грузовика на трассе Бам - Керман.

По мнению замминистра, успех операции доказал превосходство правоохранительных сил Ирана над наркоторговцами, как в мастерстве оперативной деятельности, так и стратегическом планировании операций.

О том, какие именно наркотики были захвачены, не уточняется.

Иран расположен в транзитном коридоре между производящим опий-сырец Афганистаном и его потребителями в Европе.

Согласно опубликованному ООН Всемирному докладу по наркотикам за 2011 год, Иран занимает первое место в мире по количеству перехватываемых наркотиков - 89% опиума и 41% героина. Иранские власти тратят миллионы долларов на программы борьбы с наркотиками и тысячи полицейских брошены на границы страны, чтобы перекрыть пути для наркотрафика.