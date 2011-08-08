Израиль может остаться без врачей

Ситуация со здравоохранением в Израиле продолжает усугубляться. На данный момент более тысячи клинических ординаторов высказали свое желание уволиться, написав заявление в знак протеста против условий соглашения профсоюза врачей с Министерством финансов, сообщает "NEWSru Israel".

По данным газеты "Гаарец", в минувшее воскресенье заявления об увольнении подали более 500 врачей, сотрудников больниц РАМБАМ, "Ихилов", "Сорока", "Пурия", "Вольфсон", "Меир", "Бней-Цион", а также специалисты психиатрических лечебных учреждениях.

Итак, организация МИРШАМ, представляющая интересы стажирующихся врачей, выступает за повышения начальной почасовой зарплаты почти в два раза - с 24 шекелей до 50 шекелей (со 193 рублей до 402). К данной акции протеста ординаторов примкнули и врачи-специалисты. Последние преимущественно работают в хайфской больнице РАМБАМ.

Известно, что просьбы об увольнении должны вступить в силу через 30 дней со дня подписания. Это поставит Израиль на грань кризиса, ведь клиники уже страдают от острой нехватки специалистов, а медики отказываются возобновить работу на старых условиях.

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