Врачи впервые провели операцию по пересадке легких

34-летняя Елена Мороз страдала крайне тяжелым заболеванием - ей не хватало собственного объема легких, чтобы дышать. Сейчас врачи заявили, что операция прошла успешно и состояние пациентки стабильно.

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели первую в России операцию по пересадке легких.

Сложнейшая операция, которой руководил директор института Анзор Хубутия, длилась более 12 часов.

С тех пор прошло более месяца, но только сегодня врачи заявили, что она была успешной и состояние пациентки стабильное.

Данная болезнь поражает исключительно женщин молодого возраста. Ее основными признаками являются кашель, разрыв легких, нарастающая нехватка воздуха.

К моменту операции пациентка уже не могла вставать с постели, поскольку минимальные движения сопровождались сильнейшей одышкой. Пересадка обоих легких была единственной альтернативой сохранить женщине жизнь, ей оставались считанные месяцы, надежды на лекарственные и иные методы лечения у нее не было.

Во время операции хирурги полностью удалили пораженные болезнью легкие, имплантировали новые, уже во время процедуры отмечалось улучшение качества дыхания.

После операции пациентка прошла длительный период реабилитации, когда врачи в круглосуточном режиме заново учили ее дышать, ходить, жить. Сейчас она уже обходится без кислородной маски и вернулась к привычному образу жизни без физических ограничений.

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