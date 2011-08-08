Эффективный метод борьбы с бессонницей

Шум леса, щебетание птиц и шелест прибоя могут спасти от бессонницы, уверены британцы.

В Великобритании приобретает широкую популярность новый метод борьбы с бессонницей. Все больше британцев предаются прослушиванию перед сном аудио-записей шума леса, щебетания птиц и шелесту прибоя.

Исследователи установили, что новый метод помогает заснуть за 37 минут и избавиться от напряжения тяжелого трудового дня.

Как показал опрос, 20% британцев засыпают под звуки тропического леса и щебетание птиц. Наиболее успокаивающим респонденты считали шум волн, ему отдали предпочтение 11% британцев, еще 9% засыпают под спокойную музыку.

8% отдают свои предпочтения звукам ветра, 6% - тиканью часов, 4% - слушают перед сном радио.

Также в ходе исследования было установлено, что большинство жителей Альбиона засыпают в 11 часов вечера, а продолжительность сна в среднем составляет 6 часов 49 минут.

Стремясь быстрее уснуть, 45% читают перед сном. 10% опрошенных общаются со своими партнерами, менее одного процента - считают овец.

Ученые также пришли к выводу, что наиболее раздражающим звуком, мешающим уснуть - это чужой храп, так считают 27% опрошенных.

Как считает эксперт сна доктор Нил Стэнли, прослушивания звуков природы помогает мозгу подготовиться ко сну, чтобы его не тревожили посторонние звуки, что позволяет крепче спать ночью.

"Шум природы, как правило, обеспечивает непрерывный однотонный звук, в который вы не должны активно вслушиваться, а это особенно полезно", - говорит Стэнли.

По его словам для каждого человека этот успокаивающий звук индивидуальный, кто-то засыпает под звук дорожного движения или под рок-музыку. "Футболист Уэйн Руни признался, что любит засыпать под звук пылесоса или фена", - говорит эксперт.

ru.tsn.ua