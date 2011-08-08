Шелковое нижнее белье спасет от молочницы

Ученые выяснили, что одежда из шелка обладает множеством уникальных оздоровляющих способностей. Так что любовь к этому материалу со стороны прекрасного пола вполне объяснима.

Еще Мэрилин Монро предпочитала спать на шелковых простынях. Мать знаменитой актрисы и певицы Джейн Биркин говорила дочери: "Когда у тебя ничего уже не осталось, надевай шелковое нижнее белье и начинай читать Пруста".

Новое исследование, проведенное учеными из итальянского Университета Болоньи, помогло понять, что шелк не просто так любим миллионами женщин. Он обладает целым набором оздоровляющих способностей, среди которых возможность облегчать последствия менопаузы, сдерживать возрастные процессы и даже снижать симптомы рецидивной (возвратной) молочницы.

Ученые провели двойное "слепое" исследование, которое показало, что шелковое нижнее белье значительно снижает такие неприятные явления, как зуд и покраснения, сопровождающие вагинальную молочницу. Это грибковое заболевание поражает три четверти женщин на каком-либо периоде их жизни. У 10% болезнь становится возвратной или рецидивной.

Ученые из Болоньи предложили группе женщин с молочницей поносить шелковые трусики, выполненные из специальной шелковой ткани. В контрольной группе дамы носили нижнее белье из другого материала. Ни одной женщине не было известно, что исследование направлено на изучение воздействия нижнего белья на молочницу, чтобы не вызывать эффект внушения.

Через полгода наблюдений у 90% женщин, носящих шелковые трусы, симптомы молочницы существенно снизились. Это связано с тем, что грибок Candida albicans, вызывающий молочницу, хорошо себя чувствует во влажной, теплой среде. А трусики были сделаны из фиброина - специального шелка, использующегося в медицинских целях. Он способен поглощать избыточное количество влаги.

medinfo.ua