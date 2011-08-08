В Кении детей меняют на еду

В Кении семьи, страдающие от голода, продают детей, чтобы выжить. Об этом сообщает ТСН.

"Это делают тайно, без лишнего шума. Некоторые продают юных дочерей, чтобы купить еду. Это случается часто, но об этом предпочитают не говорить", - рассказала местная жительница Фатума Ахмед.

Длительная засуха на востоке Африке заставила многие кенийские семьи податься из городов в сельскую местность и ближе к лагерям благотворительных организаций, поскольку там больше возможностей заполучить еду и воду.

Кроме Кении, засуха охватила значительную часть Сомали, Уганды, Джибути и Эфиопии. ООН уже официально объявила о голоде на юге Сомали - там более 30% детей страдают от сильного недоедания, и каждый день от голода умирают четыре ребенка из каждых 10 тысяч.

Под угрозой смерти оказались 12 миллионов человек. В Эфиопии от нехватки пищи страдают более 4,5 миллионов человек, в Кении - 2,4, в Сомали - 3,7 миллионов. Крупнейшие лагеря беженцев - это кенийский Дадааб из почти 400 тысяч человек и эфиопский Долло Адо с 120-тысячным "населением".

tsn.ua