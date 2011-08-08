Ежевика лечит суставы и выводит соли

Сладко-кислые на вкус, они являются лекарственным сырьем от многих болезней: регулируют деятельность кишечника (причём, зрелые ягоды улучшают перистальтику, а недозрелые оказывают дезинфицирующее и противопоносное действие), облегчают боли в суставах при отложении солей и ревматизме, уменьшают воспаление в почках и мочевом пузыре.

Лечебными у ежевики считаются не только ягоды, но и листья, и корни тоже. Все части ежевики обладают высушивающим свойством, охлаждают, удерживают в организме вещества, прекращают кровохарканье и кровотечение внутренних органов, укрепляют кишечник. При гастритах используют отвар из листьев: 5 г листьев заливают 200мл воды, кипятят 5 минут, настаивают 20 минут, процеживают и принимают по 50 мл 3 раза в день.

При заболевании дёсен готовят настой (или отвар) из листьев: 10 г на 200 мл воды, используя его для полоскания. Листья ежевики также жуют при язвах на деснах и их рыхлости, при плохом запахе изо рта, при свежих царапинах и ранах во рту. Точно такое же действие оказывают и спелые ягоды ежевики.

Из всех частей ежевики наибольшей закрепляющей силой обладают её плоды.

Если выжать сок из свежей ежевики и настоять его в тени, а затем смазать этим настоем мокнущую язву, то это окажет высушивающее действие. Листья ежевики, приложенные на опухоли, рассасывают их. Длительный приём чая из ягод и листьев ежевики улучшает обмен веществ при сахарном диабете. Для этого 2 ч. ложки сухих измельчённых листьев или ягод заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 минут. Принимают 3 раза в день по 1/3 стакана.

При воспалении кожи, экземе применяют следующий отвар: листья ежевики, цветки календулы, траву хвоща, вербены и дубовую кору берут по 1 ст. л., заливают 250 мл воды. Кипятят 15 минут, настаивают 2 часа, процеживают. Принимают внутрь по 1ст. л. 4 раза в день до еды и наружно в качестве примочек и компрессов.

Настой из листьев ежевики обладает успокаивающим действием, способствует более быстрому очищению и заживлению ран: 1ст. л. листьев ежевики заливают стаканом кипятка, пьют в тёплом виде утром и вечером по 100мл.

Толчёные листья прикладывают в виде припарок к трофическим язвам на ногах и лишаям. При лечении острых респираторных заболеваний, пневмонии готовят отвары или настои из сухих ягод ежевики: 4 ст. л. на 500 мл кипятка (пьют в течение дня равными дозами, последнюю – на ночь).

При лечении острых респираторных заболеваний, пневмонии готовят отвары или настои из сухих ягод ежевики: 4 ст. ложки на 500 мл кипятка (пьют в тёплом виде равными дозами в течение дня, последнюю – на ночь).

Берут 4-5 ст.л. смеси из листьев ежевики, чёрной смородины, земляники, мяты, мелиссы в равных пропорциях на 1 л кипятка, настаивают в тепле 1 час, получится приятный тонизирующий напиток, который принимают по 1 стакану 3 раза в день.

Большую помощь оказывает сок ежевики. В народной медицине он используется как жаропонижающее средство. Если взять 10%-ный настой (отвар) листьев или корней ежевики, то можно использовать его как потогонное, мочегонное, вяжущее средство, и пьют его по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

Лист ежевики входит в сбор, оказывающий желчегонное и диуретическое действие при ожирении: 1 ч. л. листьев берёзы, 1 ч.л. мать-и-мачехи и 1 стакан листьев ежевики залить стаканом кипятка. Настаивают, процеживают. Принимают стакан утром и стакан в обед перед едой.

Свежие плоды ежевики полезно как можно чаще употреблять в пищу, они хорошо переносятся больными. Особенно ягоды полезны женщинам в климактерический период. Женщины бальзаковского возраста, запасаются соком на зиму и пьют его 3 раза в день по столовой ложке до еды. Хотя бы раз в неделю готовят себе напиток с мёдом как общеукрепляющее и успокаивающее средство.

Для этого в 140 мл кипящей воды разводят 20 г мёда, добавляют 40 г ежевичного сока и целебный нектар готов. Уменьшает приливы, снимает головную боль, улучшает аппетит и нормализует сон следующий сбор: 25 г собранных во время цветения и высушенных в тени листьев ежевики, 10 г плодов боярышника, 20 г травы пустырника, 15 г травы сушеницы. Уже через 10 дней приёма такого травяного настоя (1ст.л. сбора на стакан кипятка) жизнь покажется веселее. От климактерического невроза поможет следующий сбор.

Листья ежевики (100 г), цветки календулы (75 г), траву мелиссы (100 г). Все травы измельчают и смешивают. Три столовых ложки сбора с вечера кладут в термос и заливают 3 стаканами кипятка. Утром процеживают. Принимают по 150г 4 раза в день за час до еды. Пьют травяной настой до тех пор, пока не закончится заготовленное сырьё.

genon.ru