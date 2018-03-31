Ешь персики и худей

10 причин полюбить персики

Сезон персиков в разгаре. Эти сочные и сладкие фрукты помогут не только зарядиться витаминами, избавиться от проблем с ЖКТ, укрепить иммунитет, но и быстро похудеть.

В чем польза персиков

1. В персиках содержится целый комплекс витаминов, органических кислот, минеральных и пектиновых веществ, которые благотворно влияют на все системы организма. Например, в одном персике – три четверти суточной дозы витамина С и всего 35 калорий.

2. Персики способствуют оздоровлению кишечника и помогают устранить проблемы с «капризным» желчным пузырем. Органические кислоты и эфирное масло, которые содержатся в персиках, стимулируют желудочную секрецию и способствуют улучшению пищеварения.

3. Благодаря высокому содержанию солей калия и железа, персики незаменимы при анемии (способствуют кроветворению) и сердечнососудистых заболеваниях. Также эти сочные фрукты помогают нормализировать обмен веществ.

4. Персики способствуют улучшению памяти и работы мозга. Все благодаря высокому содержанию фосфора и калия. Также персики помогают легче пережить стресс, восстановить силы после нервного напряжения, укротить эмоции и успокоиться.

5. Благодаря содержанию каротина и витамина А персики помогают защитить организм от раковых клеток и образования «подозрительных» родинок.

6. Регулярное употребление персиков улучшает зрение.

7. Персики способствуют укреплению иммунитета и служат отличной профилактикой от простудных заболеваний. Кроме того, персики очень полезны детям, потому что стимулируют рост.

8. Если беременные женщины будут употреблять по 2-3 персика в течении дня, это может избавиться от токсикоза и тошноты.

9. Персики защищают от морщин, способствуют улучшению питания кожи и сохранению влаги в ее клетках. А также улучшают цвет лица и помогают сделать кожу красивой и бархатной. Для этого нужно включать персики в свой рацион как можно чаще. Идеальный вариант съедать по 1-3 персика каждый день.

Кроме того, маска из мякоти персиков помогает снять боль и покраснения при солнечных ожогах, что особо актуально в разгар пляжного сезона.

10. И самое главное! Персики помогают похудеть, быстро и легко, без голодных диет. Что особенно приятно для любителей сладкого – природный сахар, который содержится в этих фруктах, совершенно безопасен для талии.

Персиковая диета: похудей и очисть организм от шлаков

Суть персиковой диеты. В рационе – только свежие персики. Допускаются блюда из свежих персиков – фреши, смузи или пюре.

Количество съеденных персиков в день не должно превышать 1,5-2 кг, которые следует разделить на 5-7 приемов пищи.

Что пить? Травяной чай – для похудения лучше всего ромашковый, воду без газа, несладкий компот из персиков. Для заядлых кофеманов допускается 1-2 чашки несладкого натурального кофе в первой половине дня.

На таком очищающем рационе можно посидеть 2-4 дня. Затем перейти на более щадящую диету, разбавив рацион другими фруктами, овощами, добавив кисломолочные продукты, постное мясо, рыбу, птицу.

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