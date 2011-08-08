Чем полезна мелисса

Полезные и лечебные (целебные) свойства мелиссы позволяют широко ее использовать в медицинских целях.

Лечебные свойства мелиссы обусловлены эфирным маслом, локализованным в эфирно-масличных железках.

Лекарственные средства, в состав которых входит мелисса, обладают выраженными успокоительными, спазмолитическими и ветрогонными свойствами. Мелисса обладает легким снотворным свойством. Такая фармакологическая активность обусловливается в основном компонентами эфирного масла. Седативное и спазмолитическое действие проявляется при применении небольших доз мелиссы, а последующее их увеличение не усиливает этих эффектов.

Настойка мелиссы проявляет протективное действие при экспериментальной язве желудка. При этом установлено, что она усиливает моторику желудка, обладает желчегонными и гемостатическими свойствами.

Мелисса проявляет антиаритмическую активность и может успешно применяться при различных видах нарушений сердечного ритма, а также при нервной дрожи, которая наблюдается в ночной период. Мелисса замедляет дыхание, уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает артериальное давление. Трава мелиссы обладает вяжущими гипогликемическими и мочегонными свойствами, стимулирует менструации.

Мелисса проявляет противовоспалительные, бактериостатические и противовирусные свойства.

Эфирное масло мелиссы обладает противовирусной активностью в отношении вирусов герпеса, болезни леса Семилки, гриппа, кори и болезни Ньокастл.

Мелисса обладает желчегонным, противоспазматическим, ветрогон­ным, противовоспалительным, жаропонижающим, отхаркивающим действием. Повышает функции мозга, сердца и печени. Регулирует обмен веществ, нормализует пищеварение.

Мелисса помогает при заболеваниях сердца, нервных и эмоциональных расстройствах и меланхолии. Также мелисса применяется при болезнях дыхательной и пищеварительной систем, вызванных нервными расстройствами: астме, несварении желудка, метеоризме. Мелисса регулирует менструальный цикл и налаживает работу детородных органов. Эффективное средство при укусах пчел и ос.

Мелиссу применяют при грибковых заболеваниях кожи, угревой сыпи, экземе, опоясывающем лишае. Хоро­шее средство против перхоти. Мелисса помогает при снижении умственной и физической работоспособ­ности, меланхолии.

При фурункулах (припарки), воспалении десен и полости рта (полоскание): 2 ст. ложки измельченных листьев мелиссы залить 2 стаканами кипятка, настаивать 1 час. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. Сырье, оставшееся после процеживания, используется для теплых компрессов, которые делают 1—3 раза в день.

При малокровии, сердечных заболеваниях как успокоительное средство, при тошноте, рвоте: 1 ст. ложку измельченной травы залить 2,5 стакана кипятка, настоять, укутав, 30—40 мин, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в день.

Настойка мелиссы назначается при болях в спине, учащенном сердцебиении, бессоннице, коликах в животе, вздутии кишечника, почечных коликах, головокружении, головной боли, шуме в ушах, малокровии, при болезненных менструациях. 15 г травы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 мин, процедить. Принимать по 1—2 ст. ложки 5—6 раз в день. Наружно применяется в виде подушек-компрессов при ревматизме.

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