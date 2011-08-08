Неожиданные факторы, ведущие к инфаркту

Курение, пассивный образ жизни, ожирение - все это увеличивает вероятность появления проблем с сердцем. Однако есть и другие, более неожиданные факторы. Ученые из Англии перечислили все, что может, так или иначе, повлиять на здоровье сердца.

Если у вас много старших братьев, вы находитесь в группе риска, уверен профессор Грэнджер. Уровень тестостерона у ребенка в утробе матери, которая прежде родила уже несколько сыновей, высокий. Во взрослой же жизни этот уровень, скорее всего, упадет, а чем ниже уровень тестостерона, чем выше риск инфаркта.

Ложиться спать после полуночи также опасно. Японские специалисты из Клиники Мисао уверяют, что такой режим приводит к ухудшению состояния артерий. А профессор Гриффин добавляет, что и вставать нужно правильно, чтобы не навредить сердцу - нельзя подниматься с кровати слишком резко.

Кембриджские специалисты выяснили, что большая часть сердечных приступов приходится на ноябрь, декабрь и январь из-за частых инфекций и холода, заставляющего сосуды сужаться. А самое опасное время инфаркта - 6 утра. В это время сердцу и сосудам наносится самый большой урон.

Супружеская неверность также относится к факторам, повышающим риск развития инфаркта. Ученые из Флоренции доказали, что неверные мужчины находятся в повышенной группе риска, пишет The Daily Mail.

Количество жидкости в организме - еще один показатель. Люди, которые выпивают в день менее 5 стаканов воды, больше рискуют здоровьем сердца. Издание British Heart Journal пишет, что наличие морщин на мочках ушей - очень показательный момент. Шведские ученые доказали, что у 80% людей с ишемической болезнью сердца в возрасте до 40 лет есть морщины на мочках.

toneto.net